Англія

До матчу з Лідсом було 59 перемог та 11 нічиїх.

У матчі 14 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі поступився Лідсу (1:2).

У цьому матчі взяв участь захисник "червоних" Вірджіл ван Дейк, для якого завершилася безпрограшна серія із 70 домашніх поєдинків на Енфілді в АПЛ.

За інформацією Squawka Football, із сезону-2017/18, коли ван Дейк перебрався до Ліверпуля, він здобув 59 перемог, а також 11 разів зіграв у нічию в АПЛ на домашньому стадіоні.

Також зазначимо, що для Ліверпуля це перша поразка на своєму полі у матчах АПЛ із березня 2021 року. Серія тривала 29 матчів.