До матчу з Лідсом було 59 перемог та 11 нічиїх.
Вірджіл ван Дейк, Getty Images
30 жовтня 2022, 09:21
У матчі 14 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі поступився Лідсу (1:2).
У цьому матчі взяв участь захисник "червоних" Вірджіл ван Дейк, для якого завершилася безпрограшна серія із 70 домашніх поєдинків на Енфілді в АПЛ.
За інформацією Squawka Football, із сезону-2017/18, коли ван Дейк перебрався до Ліверпуля, він здобув 59 перемог, а також 11 разів зіграв у нічию в АПЛ на домашньому стадіоні.
Також зазначимо, що для Ліверпуля це перша поразка на своєму полі у матчах АПЛ із березня 2021 року. Серія тривала 29 матчів.