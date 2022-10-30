Англія

Керманич "червоних" трохи полютував після поразки від Лідса.

Ліверпуль, на тлі перемоги над амстердамським Аяксом в рамках Ліги чемпіонів УЄФА посеред тижня (3:0), повернувся до справ у англійський Прем’єр-лізі, однак зазнав невдачі на власному полі в грі проти Лідса (1:2).

Ліверпуль — Лідс 1:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення зустрічі був у поганому гуморі, тож прокоментував відставання від решти топ-команд чемпіонату в експресивній манері.

"Це не є найбільшою проблемою для мене, проте, звичайно, я не настільки тупий, щоб не знати, наскільки очок Ліверпуль відстає від конкурентів, а також не знати те, ким є моя команда.

Я зараз говорю відкрито — ми не потрапимо до Ліги чемпіонів на наступний рік, якщо будемо грати так само нестабільно, як робимо це зараз. Це потрібно виправляти.

Перед нами все ще відкриті всі двері, проте для цього потрібно почати грати в футбол та перемагати. Ми повинні боротись за власну впевненість.

Якщо б Ліверпуль здобув бодай один бал сьогодні, ніхто б з оточуючих не був би щасливим, окрім мене. Проте найбільше мене зараз бентежить те, як ми захищались під час другого пропущеного голу. У нас було три гравці проти одного суперника в штрафному, але жоден із них не зробив нічого. Так не має бути", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі Ліверпуль зіграє в гостях проти Тоттенгема.