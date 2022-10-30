Англія

Захисник команди не розуміє, чому команда втрачає очки на рівному місці.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнолд прокоментував невдалі виступи команди в АПЛ.

"Я б сказав, що ми віримо в себе, віримо у наш футбол і в нашу команду, а також у нашу здатність чогось досягти. Але коли стикаєшся з невдачами, то можеш почати сумніватися в собі та у різних речах. Очевидно, що в нас щось йде не так, все складається не так добре, як ми хотіли б.

І над цим усім нам варто поміркувати, зробивши все для того, щоб змінити ситуацію. Особливо це стосується гри з Тоттенгемом наступного тижня. Нам потрібно приїхати до нього та набрати очки, щоб зберегти шанси на досягнення наших цілей.

Зараз нам потрібно думати про те, щоб набрати якомога очок до перерви на ЧС. І ця пауза, можливо, буде дуже доречною, дасть нам можливість перезавантажитися перед другою частиною сезону", – сказав футболіст збірної Англії.

В останніх двох матчах АПЛ Ліверпуль програв Ноттінгему і Лідсу. Наразі мерсисайдці знаходяться на дев'ятому місці чемпіонату.