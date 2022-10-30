Україна

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 10 туру УПЛ 30 жовтня 2022, 13:00.

У матчі десятого туру чемпіонату України сезону-2022/23 Дніпро-1 у номінально домашньому матчі здобув мінімальну перемогу над Чорноморцем. Єдиним голом, як і в грі з Аполлоном, забив Олександр Піхальонок.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Дніпро-1 — Чорноморець у десятому турі УПЛ-2022/23:

Дніпро-1 — Чорноморець 1:0

Гол: Піхальонок, 23.

Дніпро-1: Валеф — Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк — Амаш, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Назаренко — Довбик

Чорноморець: Непогодов — Єрмаков, Манджрекар, Селін, Путря — Кравченко, Політило, Брагару, Бобко, Бадібанга — Гладкий.

Попередження: Сваток, 19, Сарапій, 72 — Бабібанга, 40, Гладкий, 43.