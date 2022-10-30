Україна

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 10 туру УПЛ 30 жовтня 2022, 13:00.

У матчі десятого туру чемпіонату України сезону-2022/23 Львів грав з Металістом. У складі харків'ян відзначився Прядун, який згодом отримав дві жовті картки та був вилучений з поля. За Львів гол забив Ременяк.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Львів — Металіст у десятому турі УПЛ-2022/23:

Львів — Металіст 1:1

Голи: Ременяк, 78 – Прядун, 9



Львів: Ільющенков — Грисьо, Крушинський (Якимів, 85), Муравський, Никитюк (В. Михайлів, 64), Полегенько — Вовкун, Мишенко, Васильєв — Нич (Ременяк, 75), Бугай.



Металіст: Костик — Шопін (Клименчук, 83), Мизюк, Ралюченко, Каплієнко — Демченко, Чайковський (Панасенко, 55), Танковський — Підлепенець, Прядун, Картушов (Коркішко, 75).



Попередження: Муравський, Грисьо, Вовкун — Прядун, Підлепенець



На 61-й хвилині був вилучений Максим Прядун (Металіст) (друге попередження).