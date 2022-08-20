Український захисник має шанси перебратися до Іспанії.
Микола Матвієнко, ФК Шахтар Донецьк
20 серпня 2022, 21:50
Мальорка почала переговори щодо трансферу центрального оборонця Шахтаря Миколи Матвієнка, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі клуби ведуть розмови щодо можливості такого переходу. Також "островітяни" розмовляють із самим українцем щодо умов особистого контракту. Про які суми йдеться, наразі невідомо.
Нагадаємо, раніше інтерес до 26-річного футболіста виявляли Арсенал, Аякс і Феєнорд.