Англія

Екстренер Тоттенгема й Астон Вілли допускає, що Юрген Клопп може залишитись без роботи.

Колишній головний тренер Тоттенгема й Астон Вілли Тім Шервуд висловив думку, що керівництво Ліверпуля попрощається з Юргеном Клоппом, якщо команда не проб'ється в зону Ліги чемпіонів.

"Якщо вони не потраплять у четвірку, головному тренеру доведеться обговорити з керівництвом ситуацію і розібратися, чи має мотивацію працювати далі.

Я не думаю, що він зможе повернути її та продовжити роботу. Вважаю, він покине команду", – сказав Шервуд ефірі Sky Sports.

Після 12 турів Ліверпуль йде на 9-ій сходинці. Від топ-4 їх відділяє 8 очок. До перерви на ЧС-2022 вони мають зіграти з Тоттенгемом на виїзді та з Саутгемптоном вдома.