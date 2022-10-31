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Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 10 туру УПЛ 31 жовтня 2022, 13:00.

У завершальному матчі десятого туру чемпіонату України ковалівський Колос на рідному стадіоні обіграв рівненський Верес — 2:0. Вирішальними стали точні удари Олега Ільїна та Сергія Чоботенка у завершальній третині поєдинку.

Підопічні Ярослава Вишняка тим самим вийшли на 5 місце та обігнали гостей у турнірній таблиці. При цьому у команди Юрія Вірта на одну гру менше, ніж у команди з Київщини.

До вашої уваги відео голів матчу Колос — Верес у десятому турі УПЛ-2022/23:

Колос — Верес 2:0

Голи: Ільїн, 69, Чоботенко, 75



Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець — Оріховський (Богданов, 75), Мілько — Ільїн, Смирний (Ісаєнко, 80), Кузик (Болбат, 66) — Лисенко (Попов, 66).



Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц (Лебеденко, 78), Кучеров — Дахновський, С. Шарай (М. Шестаков, 85), В. Шарай — Гайдучик (Сергійчук, 69).



Попередження: Оріховський — Дахновський, Курко.