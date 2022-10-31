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Проте боснійці не скасували гру загалом.

Футбольна асоціація Боснії і Герцеговини на своєму офіційному сайті оголосила про перенесення товариського матчу зі збірної росії, який мав відбутися 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Балканці посилаються на президента асоціації Віко Зельковича, який також заявляє, що проведення гри "перенесено на деякий час". З цього можна зробити висновок, що у їхніх планах досі є гра з окупантами і громадянами країни, яка вбиває українців.

Нагадаємо, боснійські футболісти різко виступили проти ідеї проведення такого поєдинку. Свою чітку позицію висловивили Едін Джеко, Міралем П'яніч та інші.