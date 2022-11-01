Англія

Тренер похвалив українського захисника.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард прокоментував останні ігри у виконанні українського захисника Віталія Миколенка.

"Миколенко — молодий хлопець, який переїхав до Англії нещодавно. В Україні зараз так багато всього відбувається, як ми добре знаємо. Те, як він вдосконалився, ставши незмінною частиною нашої команди, є його справжньою заслугою".

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"Я задоволений ним, і я думаю, що попереду в нього велике майбутнє. Він провів дві дуже хороші гри проти Крістал Пелас і Фулгема. Його гра у захисті проти Фулгема була непоганою. Він добре грав один в один, блокував та демонстрував свою силу.

Ми хотіли залучити його більше до гри в атаці. У нас це не зовсім вийшло, але в першому таймі він пішов вперед і зробив кілька навісів, чим я був задоволений. Миколенко ще молодий, він може додавати у якості гри. Він демонструє прогрес", — сказав Лемпард.

Нагадаємо, що у матчі проти Фулгема Миколенко став одним з найкращих футболістів на полі за версією порталу WhoScored.