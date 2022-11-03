Іспанець може перебратися в АПЛ.
Алехандро Грімальдо, getty images
03 листопада 2022, 20:20
Ньюкасл не припиняє пошук посилення складу та працює над підписанням нового лівого захисника.
Як повідомляє журналіст Руді Галетті, англійський клуб претендує на гравця Бенфіки Алехандро Грімальдо.
Угода 27-річного іспанця з його поточним клубом спливає влітку 2023 року, тому він може достатись "сорокам" безплатно.
Нагадаємо, що раніше йшла мова про інтерес з боку Манчестер Сіті, туринського Ювентуса, мадридського Атлетіко та каталонської Барселони.