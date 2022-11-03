Англія

Іспанець може перебратися в АПЛ.

Ньюкасл не припиняє пошук посилення складу та працює над підписанням нового лівого захисника.

Як повідомляє журналіст Руді Галетті, англійський клуб претендує на гравця Бенфіки Алехандро Грімальдо.

Угода 27-річного іспанця з його поточним клубом спливає влітку 2023 року, тому він може достатись "сорокам" безплатно.

Нагадаємо, що раніше йшла мова про інтерес з боку Манчестер Сіті, туринського Ювентуса, мадридського Атлетіко та каталонської Барселони.