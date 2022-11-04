Англія

Іспанський фахівець розповів про свої плани після призначення в бірмінгемський клуб.

Новий головний тренер Астон Вілли Унаі Емері прокоментував своє призначення та висловився щодо своїх цілей в бірмінгемському клубі.

"Моя мрія – виграти титул із Астон Віллою. Це мій особистий виклик. Друга мрія у моєму списку – зіграти з клубом у єврокубках.

Але зараз ми думаємо тільки про майбутній матч, тому що команда знаходиться не на найкращій позиції в таблиці, тому кожна гра дасть нам багато інформації про футболістів", – сказав Емері.

Нагадаємо, що Емері змінив на посаді головного тренера Астон Вілли Стівена Джеррарда.