УЄФА підбиває підсумки шостого туру Ліги Європи.
КЕВИН ФОЛЛАНД, МОНАКО
04 листопада 2022, 18:10
Форварда Монако Кевіна Фолланда визнано найкращим гравцем тижня в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє Twitter турніру.
Монако в останньому турі розгромив сербську Црвену Звезду 4:1, а Фолланд оформив хет-трик.
На звання найкращого гравця тижня також претендували Айтор Руїбал з Бетіса, Андерс Дрейєр з Міттьюлланна та Лоренцо Пеллегріні з Роми.
Раніше стали відомі потенційні суперники донецького Шахтаря у 1/16 фіналу Ліги Європи.