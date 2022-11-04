Форварда Монако Кевіна Фолланда визнано найкращим гравцем тижня в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє Twitter турніру.

Монако в останньому турі розгромив сербську Црвену Звезду 4:1, а Фолланд оформив хет-трик.

На звання найкращого гравця тижня також претендували Айтор Руїбал з Бетіса, Андерс Дрейєр з Міттьюлланна та Лоренцо Пеллегріні з Роми.

Раніше стали відомі потенційні суперники донецького Шахтаря у 1/16 фіналу Ліги Європи.