Україна

Підсумки матчу проти Львова від Віктора Скрипника.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Львовом в УПЛ (1:0).

"Ми задоволені тим, що здобули сьогодні три очки, бо грали проти єдиної команди, яка у нашому чемпіонаті виступає у п'ять захисників. Такій команді складно забити. Можу подякувати своїм підопічним за те, що вони не опустили рук, не знітилися після нереалізованого одинадцятиметрового. Загалом впевнено награли на перемогу. Утім, завжди є ризик стандартів, будь-яка подача до штрафного майданчика викликає напругу. Гадаю, ми були ближчими до другого голу, ніж суперник до нічийного результату.

У якому психологічному стані був Юрченко після незабитого пенальті? Наскільки мені відомо, це не перший одинадцятиметровий, який він не забив упродовж кар'єри. Добре знаємо Юрченка і знаємо, що це не вплине на його психологічний стан. Його заміна ніяк не пов'язана з цим епізодом. Ми хотіли підвищити рівень гри свіжим виконавцем, додати енергії команді", — цитує наставника офіційний сайт клубу.

Ворскла — Львів 1:0 Відео голу та огляд матчу.