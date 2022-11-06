Англія

Капітан Ліверпуля відповів критикам.

Півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон висловився щодо невдалих результатів команди в АПЛ.

"Команда постійно еволюціонує. Це та сама команда, що і три-чотири роки тому? Команда постійно змінюється. Приходять нові гравці, хтось йде. Зміни постійні. Незмінним залишається лише те, що потрібно не зупинятися, а продовжувати працювати й боротися.

Ліверпуль ніколи не матиме кінця. Зараз тут є гравці, тренер та фанати, які завжди боротимуться та повертатимуться після невдалих періодів. Люди дуже швидко виносять вердикти, але лише чотири чи п'ять місяців тому ми зіграли у всіх можливих матчах сезону, взяли два трофеї, дійшли до фіналу Ліги чемпіонів та програли АПЛ в одне очко.

Потрібно дивитися на ситуацію у перспективі. Звісно, ​​у нинішніх результатах немає нічого хорошого. Але я знаю наших гравців – вони віддадуть усі в кожному матчі, в якому виходять на поле. Вміння справлятися з негараздами та невдачами – це найважливіше. Протягом останніх кількох років ми були дуже хороші у цьому. А тепер нам потрібно просто зробити це ще раз", – наводить слова капітана Ліверпуля Daily Mail.

Матч Тоттенгем — Ліверпуль відбудеться 6 листопада, о 18:30 за київським часом. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.