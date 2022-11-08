Англія

FSG продає англійський клуб через провал проекту Суперліги.

Власник Ліверпуля, бостонська компанія Fenway Sports Group (FSG), готова продати контрольний пакет акцій клубу через 12 років після покупки шестиразових переможців Ліги чемпіонів за 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

FSG заручилася підтримкою інвестиційних банків Goldman Sachs та Morgan Stanley для допомоги у пошуках потенційного покупця.

Крім цього, FSG готова розглянути пропозиції про зовнішні інвестиції.

За даними інсайдерів Sky Sports, Ліверпуль оцінено в суму близько п'яти мільярдів доларів (4,4 млрд фунтів).

ESPN зазначає, що справжніми причинами продажу клубу стали крах проекту Суперліги та нещодавній продаж Челсі.

Нагадаємо, у травні цього року Челсі було продано за 4,25 мільярда фунтів стерлінгів.