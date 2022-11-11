Англія

У боротьбі за нагороду коуч "сорок" випередив Мікеля Артету та Хосепа Гвардіолу.

Головного тренера Ньюкасла Едді Гау визнано найкращим наставником англійської Прем'єр-ліги за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

Минулого місяця "сороки" під керівництвом 44-річного англійця провели шість поєдинків, з яких п'ять завершилися перемогами, а ще в одній грі була зафіксована нічия.

Завдяки серії успішних результатів Ньюкасл піднявся на третє місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідируючого Арсеналу на сім очок.

У боротьбі за нагороду Гау випередив наставника Арсеналу Мікеля Артету та коуча Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу.

Також зазначимо, що нагорода найкращому гравцеві місяця дісталася півзахиснику Ньюкасла Мігелю Альмірону.