Англія

Минулого місяця 28-річний парагваєць забив шість голів у шести матчах.

Півзахисник Ньюкасла Мігель Альмірон став найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

Минулого місяця 28-річний парагваєць провів шість поєдинків, у яких забив шість голів.

У боротьбі за нагороду Мігель випередив своїх одноклубників Бруно Гімараеша та Кірана Тріпп'єра, а також Кевіна де Брюйне (Манчестер Сіті), Ерлінга Голанда (Манчестер Сіті), Кепу Аррісабалагу (Челсі), Леандро Троссара (Брайтон) та Граніта Джаку (Арсенал).

Для парагвайського футболіста це перша нагорода у кар'єрі. Він став першим гравцем Ньюкасла, який отримав таку нагороду після Джо Віллока у травні 2021 року.