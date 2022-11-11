Капітан може залишити "червоних дияволів".
Гаррі Магуайр, getty images
11 листопада 2022, 18:32
Манчестер Юнайтед розглядає можливість відпустити Гаррі Магвайра в майбутнє зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sky Sports з посиланням на журналіста Руді Галетті, в клубі розраховують на інших гравців в якості основних.
Зазначимо, що діючий капітан "червоних дияволів" програє конкуренцію Лісандро Мартінесу та Рафаелю Варану.
В цьому сезоні англійський захисник провів дев'ять поєдинків, в яких "відзначився" п'ятьма попередженнями.
Нагадаємо, що раніше головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, чому взяв на ЧС-2022 Магвайра, а не Томорі.