Англія

Капітан може залишити "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед розглядає можливість відпустити Гаррі Магвайра в майбутнє зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sky Sports з посиланням на журналіста Руді Галетті, в клубі розраховують на інших гравців в якості основних.

Зазначимо, що діючий капітан "червоних дияволів" програє конкуренцію Лісандро Мартінесу та Рафаелю Варану.

В цьому сезоні англійський захисник провів дев'ять поєдинків, в яких "відзначився" п'ятьма попередженнями.

Нагадаємо, що раніше головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, чому взяв на ЧС-2022 Магвайра, а не Томорі.