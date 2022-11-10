ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець цінує досвід гравця Манчестер Юнайтед.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, чому не викликав Фікайо Томорі на чемпіонат світу-2022.

"Ми не думаємо, що молоді центральні захисники зробили достатньо, щоби витіснити старших.

Так, я впевнений, що Харрі Магвайр – один із наших найкращих центральних захисників", – наводить слова Саутгейта журналіст Фабріціо Романо.

Раніше стала відома повна заявка збірної Англії на ЧС-2022.