Фахівець цінує досвід гравця Манчестер Юнайтед.
Фікайо Томорі, Getty Images
10 листопада 2022, 17:28
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, чому не викликав Фікайо Томорі на чемпіонат світу-2022.
"Ми не думаємо, що молоді центральні захисники зробили достатньо, щоби витіснити старших.
Так, я впевнений, що Харрі Магвайр – один із наших найкращих центральних захисників", – наводить слова Саутгейта журналіст Фабріціо Романо.
Раніше стала відома повна заявка збірної Англії на ЧС-2022.