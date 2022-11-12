Англія

Бразилець може покинути команду.

Манчестер Юнайтед розглядає різні варіанти перестановок у складі в майбутні трансферні вікна.

Як повідомляє видання The Guardian, головний тренер команди Ерік Тен Гаг готовий відпустити Фреда Родрігеса на правах вільного агента.

Контракт бразильця з "червоними дияволами" завершується влітку 2023 року.

Стверджується, що у Манчестер Юнайтед є право подовжити контракт на рік, але клуб не буде користуватись цією опцією.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед також розглядає варіант з продажем капітана команди Гаррі Магвайра.