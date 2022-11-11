Англія

Експартнер Кріштіану розкритикував португальця за ставлення до клубу.

Легендарний екснападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні розкритикував Кріштіану Роналду за його вчинки під керівництвом тен Гага, які вийшли в публічну площину.

"Роналду і Мессі – можливо, два найкращі гравці в історії футболу. Вибрати можна будь-якого з них. Але я просто вважаю, що речі, які Роналду робив, починаючи зі старту сезону, неприйнятні для МЮ. Я бачив, що Рой Кін захищав його, але сам Рой не прийняв би такої поведінки.

Це відволікає. Зараз манчестерському клубу, який перебуває у процесі перебудови, це не потрібно. Кріштіану має просто опустити голову, працювати і бути готовим зіграти, коли тренерові це потрібно. Якщо він це зробить, то гратиме. Якщо ні, то просто відволікатиме.

Ерік тен Гаг чудово впорався зі своїм завданням. Він прийшов та затвердив свій авторитет у команді. Він показав свою силу та характер у тому, як він іноді поводився з Кріштіану", – сказав Руні в інтерв'ю Talksport.

Раніше ми писали, що Роналду пропустив матч з Астон Віллою через хворобу.