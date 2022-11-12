Англія

Український хавбек вкотре потрапляє у запас на матч АПЛ.

Сьогодні, 12 листопада, відбудеться матч 16 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Сіті на своєму полі прийме Брентфорд.

Тренерський штаб гостей вже визначився зі стартовим складом команди, і, на жаль, український півзахисник Єгор Ярмолюк опинився на лаві запасних.

Нагадаємо, Ярмолюк дебютував у складі основної команди Брентфорда у матчі Кубка англійської ліги, що пройшов 8 листопада.

Матч Манчестер Сіті – Брентфорд розпочнеться о 14:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.