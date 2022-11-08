Англія

Українець вперше зіграв за новий клуб у Кубку ліги.

Півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк дебютував за англійський Брентфорд.

Сталося це у матчі Кубку футбольної ліги проти представника англійської Ліги 2 — Джиллінгема. Українець вийшов на поле на 72 хвилині заміст Оньєки.

Another #BrentfordB debut! Yehor Yarmoliuk is on for the final 20 minutes 👏



Onyeka the man replaced



🐝 1-0 🔵 #BrentfordFC | #BREGIL — Brentford FC (@BrentfordFC) November 8, 2022

До цього Ярмолюк декілька раз потрапляв до заявки своєї команди на матчі англійської Прем'єр-ліги, але на поле ще не виходив.

18-річний Ярмолюк перейшов у Брентфорд влітку 2022 року з Дніпра-1 за 1,5 мільйони євро.