Півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк дебютував за англійський Брентфорд.

Сталося це у матчі Кубку футбольної ліги проти представника англійської Ліги 2 — Джиллінгема. Українець вийшов на поле на 72 хвилині заміст Оньєки.

Another #BrentfordB debut! Yehor Yarmoliuk is on for the final 20 minutes 👏



Onyeka the man replaced



🐝 1-0 🔵 #BrentfordFC | #BREGIL