Німецький півзахисник може перебратися в АПЛ.
Тоні Кроос, getty images
14 листопада 2022, 18:35
Манчестер Сіті розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, "городяни" хочуть підписати Тоні Крооса, контракт його з Реалом стікає влітку наступного року.
Стверджується, що Манчестер Сіті готовий платити німецькому півзахиснику 13-14 мільйонів євро на рік.
Зазначимо, що лідер Реала цього сезону відіграв вісімнадцять матчів, в яких відзначився голом та чотирма результативними передачами.
Нагадаємо, що Тоні Кроос може возз'єднатися з найкращим тренером світу на свій погляд.