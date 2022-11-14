Англія

Німецький півзахисник може перебратися в АПЛ.

Манчестер Сіті розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, "городяни" хочуть підписати Тоні Крооса, контракт його з Реалом стікає влітку наступного року.

Стверджується, що Манчестер Сіті готовий платити німецькому півзахиснику 13-14 мільйонів євро на рік.

Зазначимо, що лідер Реала цього сезону відіграв вісімнадцять матчів, в яких відзначився голом та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, що Тоні Кроос може возз'єднатися з найкращим тренером світу на свій погляд.