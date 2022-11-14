Англія

Норвежець може перебратися в іншу команду.

Представник сьомго дивізіону чемпіонату Англії Ештон Юнайтед на своєму сайті повідомив, що зробив пропозицію щодо оренди Ерлінга Голанда.

"Ештон Юнайтед може підтвердити, що клуб зробив пропозицію про оренду нападника Манчестер Сіті Ерлінга Холанда на 28 днів.

Через те, що поточні чемпіони Прем’єр-ліги не гратимуть до кінця грудня через Чемпіонат світу з футболу 2022 року, "робінс" звернулися до сусідів з Етіхаду, щоб зберегти фізичну форму Холанда для матчів, оскільки він не буде залучений до ігор у Катарі", — йдеться у заяві клубу.

Раніше тренер команди заявив: "Сіті не грає, і ми хочемо допомогти, підтримуючи Ерлінга у формі, це має більше сенсу, ніж він гратиме в гольф протягом шести тижнів. Ми вважаємо, що він чудово підійде для нас і дуже добре впишеться в динаміку нашої команди".

Зазначимо, що в цьому сезоні норвежець відіграв 18 поєдинків, в яких відзначився 23 голами та трьома результативними передачами.

Ештон Юнайтед представляє північну лігу сьомого дивізіону, де знаходиться на одинадцятому місці.