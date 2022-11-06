Англія

Норвежець вже наколотив 16 голів.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд в останніх 10 матчах АПЛ забив 16 голів. Це найкращий результат турніру за таку кількість зустрічей. Стільки ж голів за 10 останніх ігор мали ексфорвард Ліверпуль Луїс Суарес у 2013 році, повідомляє пресслужба АПЛ.

Нагадаємо, що в своєму дебютному сезоні за Манчестер Сіті Ерлінг Голанд уже встиг забити 22 голи та віддати три гольові передачі, зігравши 16 матчів.

Раніше коуч Ман Сіті Пеп Гвардіола з сарказмом прокоментував бомбардирські досягнення Голанда.