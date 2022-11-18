Англія

Колишній хавбек "канонірів" працює у клубі з 2019 року.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про призначення спортивного директора, яким став Еду Гаспар.

Колишній хавбек "канонірів" повернувся до клубу у 2019 році, коли взяв на себе роль технічного директора.

Нещодавно була інформація про те, що Гаспар веде переговори з клубом щодо нового контракту, і сьогодні Арсенал оголосив, що Еду візьме на себе більше відповідальності за діяльність клубу.

За часи своєї ігрової кар'єри Гаспар провів 127 матчів у футболці Арсеналу, у яких забив 15 голів та віддав шість гольових передач. Крім лондонців він виступав за Валенсію та Корінтіанс.