Шістнадцятий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення. Це стали останні матчі першості країни перед перервою на чемпіонат світу з Катару.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

Відверто кажучи, оглядати матчі Манчестер Сіті – це не найулюбленіше моє заняття. І я поясню чому. Справа в тому, що всі давно та чудово знають, як і у що грають підопічні Хосепа Гвардіоли. На тлі ставки на тотальний контроль м'яча "містяни" рідко дивують насамперед зі стилістичної точки зору. Так вийшло і цього разу, але здивувати чинний чемпіон Англії зміг незадовільним результатом проти Брентфорда, який став справжнім подарунком перед мундіалем для нинішнього лідера АПЛ лондонського Арсеналу.

Тож за рахунок чого перемогла команда Томаса Франка, якщо Ман Сіті, як і раніше, грав у свій домінуючий футбол, повністю володів м'ячем, але у підсумку зазнав своєї першої поразки на Етіхаді за останні 17 матчів у всіх турнірах? Насамперед Брентфорд збудував якісну оборону низьким блоком, не дозволивши діючим чемпіонам практично нічого створити біля своїх воріт — але навіть за такої катастрофічно невеликої кількості небезпечних моментів Манчестер Сіті все одно вдалося забити, що говорить про високий клас виконавців в таборі "містян". Тільки цього разу цього аспекту виявилося замало. Брентфорд не тільки успішно оборонявся, а й блискуче контратакував — лише в перші вісім хвилин "бджоли" створили два неймовірні моменти, які будь-який інший топклуб з радістю реалізував би.

Головним у Брентфорда на завершальній стадії, звичайно, опинявся центрфорвард Айвен Тоуні, який своєю манерою гри дуже нагадує легендарного Дідьє Дрогба. Але чого немає в англійця в порівнянні з колишнім нападником Челсі – так це реалізації моментів. Так, ми говоримо про людину, яка забила у ворота Манчестер Сіті два м'ячі, один з яких припав на восьму компенсовану хвилину до другого тайму. Але це правда.

Тоуні спокійно міг оформлювати пента-трик у тому матчі, але показав нам причину, чому Гарет Саутгейт його не взяв у збірну Англії на чемпіонат світу. Манчестер Сіті дуже багато дозволяв Тоуні та його партнерам по команді на контратаках, не встигаючи при втраті м'яча повертатися до оборонної фази, проте реалізував англійський форвард лише половину цих наданих можливостей забити. В принципі, і цього виявилося достатньо, щоб вийти героєм із протистояння з однією з найкращих команд Європи.

Манчестер Сіті — Брентфорд 1:2

Голи: Фоден, 45+1 — Тоуні, 16, 90+8

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунс, Аканджі, Ляпорт, Канселу (Альварес, 87) — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган, Сілва, Фоден — Голанд.

Брентфорд: Рая — Піннок, Мі, Занка, Генрі, Рерслев — Єнсен, Янельт (Норгорд, 62), Оньєка (Дасілва, 87) — Тоуні, Мбемо (Вісса, 74).

Попередження: Голанд, Канселу — Мбемо, Єнсен

Якщо ви дивилися останні матчі Челсі, ця поразка від Ньюкасла не мала стати для вас якимось великим сюрпризом. А якщо ви ще й бачили виступи Ньюкасла, який наразі зберігає третій рядок в турнірній таблиці АПЛ, то чергова невдача Челсі не повинна була стати для вас сюрпризом від слова зовсім.

Всі основні причини кризи в стані команди Грема Поттера ми з вами детальніше розбирали в огляді 15 туру АПЛ, в якому "сині" так само мінімально, але так само без шансів по грі поступилися Арсеналу. Через один тиждень нічого не змінилося: як і раніше дають про себе знати травми ключових латералей, абсолютна беззубість в атаці. Тільки тепер у цьому всьому не брали участі Рахім Стерлінг (через хворобу) та П'єр-Емерік Обамеянг, який так і залишився сидіти на лаві для запасних.

Єдине, що здивувало, — це роль центрального півзахисника Конора Галлахера, який виступив під нападником, але при цьому мав надавати допомогу команді і в оборонній фазі. Насправді ж, спираючись на підсумковий результат, не спрацювало і це, тоді як Ньюкасл проти "такого" Челсі просто "закосплеїв" установку Арсеналу за підсумками минулого матчу та рано чи пізно мав забити свій гол — так і сталося.

Звільнення Грема Поттера, на щастя, чекати точно не варто. Англійцю нададуть достатньо часу на побудову нової команди, а перерва на чемпіонат світу має піти йому лише на користь. Зважаючи на це, вболівальникам Челсі залишається побажати лише терпіння. Не забувайте, що за часів роботи Томаса Тухеля минулого року у лондонців також був ігровий спад із схожих причин.

Ньюкасл — Челсі 1:0

Гол: Віллок, 67



Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Ботман (Ласеллс, 87), Берн — Лонгстафф, Гімараєс, Віллок (Мерфі, 84) — Альмірон, Вуд (Вілсон, 75), Жоелінтон.



Челсі: Менді — Аспілікуета (Пулішич, 46), Кулібалі, Чалоба — Лофтус-Чік (Сілва, 7), Ковачич, Жоржиньйо, Голл (Кукурелья, 72) — Галлагер, Маунт (Зієш, 72) — Броя (Гаверц, 73).



Попередження: Поуп, Лонгстафф, Ласеллс (за межами поля) — Жоржиньйо, Кулібалі

Черговий непростий матч для Манчестер Юнайтед, за підсумками якого "червоним дияволам" таки вдалося залишити поле у якості переможців. Тут насамперед варто віддати належне Фулгему — команда Марку Сілви чинила серйозний тиск на ворота суперника і, можливо, не поступалася навіть в гостроті створених моментів (хоча з цим твердженням багато хто зможе справедливо посперечатися). Голкіпер МЮ Давід де Хеа від самого початку гри був вимушений рятувати власні ворота, проте варто відзначити і виступ воротаря лондонців Бернда Лено — кілька непоганих сейвів німець також здійснив.

Багато різних варіантів гри було в команд у другій половині зустрічі, проте вони вирішили ловити один одного на контрвипадах. Зрештою Юнайтед знову посміхнулась удача в компенсований час. Фірмовий для МЮ гол записав на свій рахунок Алехандро Гарначо, який завершив стінку з Еріксеном ударом у дальній кут із лівого флангу штрафного. Перший м’яч у рамках АПЛ за клуб із Манчестера забив аргентинець, як і його асистент, до речі.

І якби не було цього самого гола від Гарначо в компенсований до другого тайму час, то вболівальники Манчестер Юнайтед навряд чи були б задоволені як підсумковим результатом, так і грою в цілому. Але момент слави 18-річного аргентинця "вкрав" Кріштіану Роналду, який пропускав матч із Фулгемом нібито через хворобу. Перебуваючи на лікарняному, португалець здійснив "пайп-бомбу" в стилі СМ Панка та дав гучне інтерв'ю Пірсу Моргану, в якому "пройшовся" по всіх: керівництву МЮ, головному тренеру Еріку тен Гагу, колишньому керманичу Ральфу Рангніку... У чомусь не можна не погодитися з КріРо, але я таки почекав би повну версію інтерв'ю, перш ніж давати оцінку тому, що відбувається.

Зрозуміло, що у ЗМІ зараз "вкинули" найяскравіші цитати португальця, щоб підігріти до цього всього інтерес, але контекст сказаного цілком може відрізнятися. Що ж, чекаємо... Можливо, що Роналду вже зіграв свій останній матч за МЮ, але також можливо, що Кріштіану в клубі виявиться почутим.

Фулгем — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Джеймс, 61 — Еріксен, 14, Гарначо, 90+3



Фулгем: Лено — Декордова-Рід, Діоп, Рім, Робінсон — Керні (Онома, 90+1), Пальїнья — Вілсон (Джеймс, 59), Перейра, Вілліан — Вінісіус.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Маласія, Лінделеф, Лісандро Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен — Еланга (Мактоміней, 55), Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль (Гарначо, 72).



Попередження: Декордова-Рід — Гарначо.

Травма Миколенка та розгромна поразка Евертона. Борнмут поки є найнезручнішим суперником для "ірисок" цього сезону. Лише минулого тижня "вишні" вибили команду Френка Лемпарда з Кубка англійської ліги, здобувши перемогу з рахунком 4:1, та ще й розгромили мерсисайдців у рамках АПЛ з рахунком 3:0, перервавши тим самим свою невдалу серію у внутрішній першості, яка тривала п'ять матчів поспіль (чотири поразки та одна нічия).

На 25-й хвилині гри Віталій Миколенко отримав травму голови, внаслідок чого протягом чотирьох хвилин йому надавали медичну допомогу, проте поле українець все ж таки залишив. Можемо побажати нашому козаку тільки здоров'я та повернутися у стрій після ЧС-2022 тільки сильнішим!

Борнмут — Евертон 3:0

Голи: Таверньє, 18, Мур, 24, Ентоні, 70.

Лестер продовжує набирати хід. "Лисиць" вже можна остаточно привітати із виходом із кризи. Єдина поразка в останніх шести матчах АПЛ припала на зустріч із Ман Сіті, та й то з рахунком 0:1. Тепер же команда Брендана Роджерса впевнено обіграла Вест Гем, для якого ця поразка стала третьою поспіль у Прем'єр-лізі поряд із нещодавнім вильотом із Кубка англійської ліги. І хто тепер скаже, що Джеймс Меддісон незаслужено їде на ЧС-2022 у складі збірної Англії? Черговий гол на рахунку плеймейкера Лестера.

Вест Гем — Лестер 0:2

Голи: Меддісон, 8, Барнс, 78.

Ліверпуль без особливих проблем упорався із Саутгемптоном. Що ж, далеко не найкращий дебют для нового тренера "святих" Нейтана Джонса в еліті англійського футболу, хай і суперник знову зумів зразково провести лише перший тайм. Тим часом Ліверпуль вже встиг піднятися на шосте місце у турнірній таблиці, тоді як дорогий форвард Дарвін Нуньєс записав на свій рахунок дубль.

Ліверпуль — Саутгемптон 3:1

Голи: Фірміно, 6, Нуньєс, 22, 42 — Че Адамс, 9.

Ноттінгем Форест обіграв Крістал Пелес. Відвертою сенсацією назвати це важко, але до цього протистояння підопічні Патріка Вієйра підходили у якості фаворитів, незважаючи на статус гостьової команди. І реалізуй Вілфрід Заха пенальті наприкінці першого тайму — все могло завершитися для "орлів" більш успішно. Але ні…

Ноттінгем Форест — Крістал Пелес 1:0

Гол: Гіббс-Вайт, 57.

На 41-й хвилині Заха (Крістал Пелес) не реалізував пенальті.

Чергове свято футболу від Лідса. А хіба може бути інакше? Команда Джессі Марша не може не влюбляти в себе звичайного глядача своїм організованим командним пресингом та результативними матчами. Лідс знову створив проблеми супернику з "великої шістки", проте цього разу гравці Тоттенгема показали справжній характер і зуміли завдяки пізньому дублю Родріго Бентанкура не просто відігратися, а й здобути перемогу. Чого-чого, а характеру "шпорам" не позичати. Воно і не дивно, коли твоїм головним тренером є Антоніо Конте, хоча в ігровому плані лондонці точно не без гріха.

Тоттенгем — Лідс 4:3

Голи: Кейн, 25, Девіс, 51, Бентанкур, 81, 83 — Саммервіль, 10, Родріго, 43, 76.

Видалення: Адамс, 87 (Лідс)

Арсенал відривається у таблиці від Манчестер Сіті на п'ять очок перед ЧС-2022! Підопічні Мікеля Артети продемонстрували найкращий старт у всій історії клубу, тоді як їхнє потенційне чемпіонство вже обговорюється без жодної долі жарту. Чому? А хоча б тому, що Манчестер Сіті, у свою чергу, зараз демонструє свій найкращий старт за останні п'ять сезонів, а Тоттенгем – за всю свою історію. І все це при тому, що футбол "канонірів" справді тішить — питання залишаються лише до довжини лави для запасних і того, наскільки довго вдасться лондонцям зберігати таку неймовірну форму.

Дубль Мартіна Едегора цими вихідними дозволив Арсеналу здобути чергову перемогу і скористатися осічкою Манчестер Сіті проти Брентфорда. Абсолютно найкраща команда Прем'єр-ліги на даний момент, хоч ми і не забуватимемо, що колектив Артети ще має двічі зустрітися зі своїм головним конкурентом на титул та провести два матчі з непоступливим Ньюкаслом.

Вулвергемптон — Арсенал 0:2

Голи: Едегор, 54, 75

Емері сильніший за Де Дзербі. Бірмінгемці пропустили вже на першій хвилині зустрічі після голу Мак Аллістера, проте згодом зуміли не просто відігратися, а здобути перемогу. Головним героєм зустрічі став нападник "левів" Денні Інгз, який у першому таймі реалізував пенальті, а після перерви відзначився голом з гри, оформивши таким чином дубль.

Брайтон — Астон Вілла 1:2

Голи: Мак Аллістер, 1 — Інгз, 20 (пен.), 54

