Англія

Клуб АПЛ намагатиметься зберегти лідера.

Керівництво Лестера впевнено, що вдасться продовжити контракт з Юрі Тілемансом. Нагадаємо, що угода бельгійця з клубом закінчується наступного літа.

Як повідомляє Daily Mail, клуб підтримує тісні контакти із представниками гравця, що зрештою призведе до того, що футболіст погодиться на нові умови та продовжить своє перебування у клубі.

В цьому сезоні у Тілеманса 17 зіграних поєдинків, 3 голи й 1 асист. Раніше ми писали, що до Тілеманса серйозний інтерес проявляє Арсенал.