Іспанія

Іспанець з високою ймовірністю покине "королівський клуб".

Захисник мадридського Реала Начо Фернандес, ймовірно, покине клуб по закінченню контракту. Нагадаємо, що угода між клубом і гравцем добігає кінця в кінці цього сезону.

За даними Calciomercatoweb, в Реалі визначилися з гравцями, які можуть замінити Начо. Першим у списку стоїть представник Інтера Мілан Шкрініар. Також мадридцям цікавий його одноклубник Стефан Де Врей. Ще одна кандидатура - Пау Торрес з Вільяреала.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті націлився на Тоні Крооса.