ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Француз переконує, що підійде до Мундіалю в найкращій формі.

Форвард збірної Франції Карім Бензема переконує, що травма, через яку він пропустив 4 останніх гри Реала, не впливатиме на його виступи на чемпіонаті світу.

"Я в порядку. У мене був невеликий дискомфорт, але жодних розривів чи серйозних ушкоджень. У мене були набагато складніші періоди. Був час, коли мене не було у збірній, але я ніколи не здавався.

Зінедін Зідан казав мені: "Продовжуй насолоджуватися футболом і одного разу ти виграєш Золотий м'яч. Це зробило мене морально сильнішим. Я тренуюся набагато старанніше, ніж інші, щоби йти до своєї мрії", – сказав футболіст L’Equipe.

Додамо, що Бензема є чинним володарем Золотого м'яча.