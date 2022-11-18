Лідер команди стурбував прихильників.
Ліонель Мессі, getty images
18 листопада 2022, 20:34
Збірна Аргентини продовжує підготовку до чемпіонату світу-2022 у Катарі, який розпочнеться вже незабаром.
Як повідомляє видання L`Equipe, лідер аргентинської збірної Ліонель Мессі пропустив тренування в загальній групі, проте займався індивідуально.
Втім, стверджується, що в Ліонеля Мессі немає жодних проблем зі здоров'ям.
Зазначимо, що аргентинці зіграють в одному квартеті з Мексикою, Польщею та Саудівською Аравією.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Анхель Корреа замінить Ніко Гонсалеса в складі збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022.