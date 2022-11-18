ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер команди стурбував прихильників.

Збірна Аргентини продовжує підготовку до чемпіонату світу-2022 у Катарі, який розпочнеться вже незабаром.

Як повідомляє видання L`Equipe, лідер аргентинської збірної Ліонель Мессі пропустив тренування в загальній групі, проте займався індивідуально.

Втім, стверджується, що в Ліонеля Мессі немає жодних проблем зі здоров'ям.

Зазначимо, що аргентинці зіграють в одному квартеті з Мексикою, Польщею та Саудівською Аравією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Анхель Корреа замінить Ніко Гонсалеса в складі збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022.