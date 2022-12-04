ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський форвард вісім разів визнавався найкращим за підсумками матчів ЧС.

Збірна Аргентини у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі обіграла Австралію (2:1) та пройшла у чвертьфінал.

За підсумками матчу найкращим гравцем зустрічі було визнано нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі, який відзначився забитим голом.

За інформацією Squawka, Мессі встановив рекорд за кількістю нагород Найкращий гравець матчу за підсумками зустрічей чемпіонатів світу. На його рахунку вісім нагород.

На поточному ЧС-2022 Мессі забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

У чвертьфіналі турніру Аргентина зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 9 грудня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Австралія.