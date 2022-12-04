Зірка французької збірної вважає, що команда на правильному шляху.
АНТУАН ГРІЗМАНН, GETTY IMAGES
04 грудня 2022, 12:59
Нападник збірної Франції Антуан Грізманн висловився щодо гри своєї команди на чемпіонаті світу.
"Атакувальна гра дуже важлива, проте не менш важливо зберігати баланс і компактність, коли у вас відсутній м'яч. Без гарної гри в захисті ви не зможете досягти успіху.
Жиру і Дембеле роблять дуже цінну роботу без м'яча, від Мбаппе потрібно менше, але для нас важливо, щоб він залишався свіжим для контратак і атакувальних проривів.
На поточний момент у нашій грі присутній баланс, ми повинні продовжувати його підтримувати — у цьому і полягає секрет успіху на такому турнірі, як чемпіонат світу", — сказав Грізманн на передматчевій пресконференції.
Сьогодні, 4 грудня, Франція зійдеться з Польщею в 1/8 фіналу ЧС. Матч розпочнеться о 17:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.
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