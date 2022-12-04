ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірка французької збірної вважає, що команда на правильному шляху.

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн висловився щодо гри своєї команди на чемпіонаті світу.

"Атакувальна гра дуже важлива, проте не менш важливо зберігати баланс і компактність, коли у вас відсутній м'яч. Без гарної гри в захисті ви не зможете досягти успіху.

Жиру і Дембеле роблять дуже цінну роботу без м'яча, від Мбаппе потрібно менше, але для нас важливо, щоб він залишався свіжим для контратак і атакувальних проривів.

На поточний момент у нашій грі присутній баланс, ми повинні продовжувати його підтримувати — у цьому і полягає секрет успіху на такому турнірі, як чемпіонат світу", — сказав Грізманн на передматчевій пресконференції.

Сьогодні, 4 грудня, Франція зійдеться з Польщею в 1/8 фіналу ЧС. Матч розпочнеться о 17:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

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