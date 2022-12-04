ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Воротар незабаром вийде на перше місце у рейтингу.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Франції на Аль-Тумама у Досі приймає збірну Польщі.

В основному складі збірної Франції з капітанською вийшов воротар Тоттенгема Уго Льоріс. Цей матч для нього 142 у футболці "Les Bleus".

Таким чином він вже зрівнявся з рекордсменом за кількості матчів за національну команду Ліліаном Тюрамом. Лише один матч залишилось кіперу до абсолютного рекорду.

Також 35-річний воротар зрівнявся з Тьєррі Анрі та Фаб‘єном Бартезом по кількості зіграних зустрічей на мундіалях (17).