Англія

В цьому сезоні форвард Тоттенгема набрав хороший бомбардирський темп.

В матчі 13-го туру АПЛ Тоттенгем поступився Ньюкаслу (1:2), але свій гол зумів забити Гаррі Кейн.

Для форварда "шпор" це вже 10-й гол у 12 матчах чемпіонату Англії. Це рекорд в кар'єрі для нападника лондонської команди. Ніколи раніше він не досягав рубежу в 10 забитих голів так швидко.

Нагадаємо, що Тоттенгем знаходиться на 3-му місці в АПЛ, а Кейн посідає 2-е місце в списку бомбардирів, відстаючи від Голанда на 7 голів.

Раніше ми писали, що Кейн провів 400 матчів за Тоттенгем.