Україна

Підсумки першої частини сезону від гравця криворізької команди.

Захисник Кривбасу Віталій Вернидуб прокоментував гру команди після підвищення в класі.

"У нас будується нова команда, тому одразу важко дати результат. Так, поки є якісь перепади: десь виграємо, десь програємо. Ця нестабільність вказує на те, що у Кривбасу нова команда. Вважаю, через деякий час все буде вдаватись краще. Хороші, стабільні результати – наша мета. Кривбас хоче боротись тільки за найвищі цілі. Але, можливо, поки зарано чекати від нас високих місць, адже, повторюсь, будується нова команда", — цитує захисника офіційний сайт клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Кривбас.