Англія

Американець може перейти до лав новоспеченого багатія англійської Прем'єр-ліги.

Півзахисник Челсі Крістіан Пулішич може перейти в Ньюкасл, про це повідомив Журналіст та інсайдер Дін Джонс виданню GiveMeSport.

"У Ньюкаслі обговорюють трансфер Пулішича. Я думаю, що він дуже добре підійде за стилем гри команді Едді Гау. Його не назвеш суперзіркою, але це якраз добре для команди — зараз він у хорошій формі, що ми могли бачити з ЧС-2022", — заявив Джонс.

Крім Ньюкасла Пулішичем цікавляться також італійські Ювентус та Інтер.

Нагадаємо, що англійський клуб хоче придбати ексгравця Шахтаря Додо.