Американець може перейти до лав новоспеченого багатія англійської Прем'єр-ліги.
КРІСТІАН ПУЛІШИЧ, GETTY IMAGES
05 грудня 2022, 14:59
Півзахисник Челсі Крістіан Пулішич може перейти в Ньюкасл, про це повідомив Журналіст та інсайдер Дін Джонс виданню GiveMeSport.
"У Ньюкаслі обговорюють трансфер Пулішича. Я думаю, що він дуже добре підійде за стилем гри команді Едді Гау. Його не назвеш суперзіркою, але це якраз добре для команди — зараз він у хорошій формі, що ми могли бачити з ЧС-2022", — заявив Джонс.
Крім Ньюкасла Пулішичем цікавляться також італійські Ювентус та Інтер.
Нагадаємо, що англійський клуб хоче придбати ексгравця Шахтаря Додо.