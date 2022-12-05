ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла в плей-оф ЧС-2022.

Збірна Швейцарії пробилася до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022, посівши друге місце у квартеті G. Підопічні Мурата Якіна поступилися першим рядком прогнозованому фавориту — збірній Бразилії, але при цьому змогли здобути дві перемоги.

У першому турі Швейцарія струдом, але мінімально обіграла Камерун (1:0), після чого була така ж мінімальна поразка від Бразилії (0:1). У матчі за життя, а точніше за путівку до плей-оф мундіалю було здобуто найважливішу перемогу над Сербією (3:2).

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє до вашої уваги аналіз національної збірної Швейцарії та прогнозує її майбутнє.

Турнірна таблиця Групи G

ГРУПА G 1 Бразилія 3 2 0 1 3 1 2 6 2 Швейцарія 3 2 0 1 4 3 1 6 3 Камерун 3 1 1 1 4 4 0 4 4 Сербія 3 0 1 2 5 8 -3 1

Вибір Якіна: склад збірної Швейцарії

Під час підготовки матеріалу представлення команд групи G ми прогнозували такий склад:

Янн Зоммер (Боруссія М) — Рікардо Родрігес (Торіно), Ніко Елведі (Боруссія М), Мануель Аканджі (Манчестер Сіті), Сільван Відмер (Майнц) — Граніт Джака (Арсенал), Ремо Фройлер (Ноттінгем Форест) — Рубен Варгас (Аугсбург), Джибріль Соу (Айнтрахт), Джердан Шакірі (Чикаго Файр) — Брель-Дональд Емболо (Монако)

Якщо дивитися за стартовими складами, то з воротарською позицією не було питань і її зайняв Зоммер, проте у фінальному матчі проти сербів на поле вийшов Грегор Кобель. У лінії оборони все було стабільно до гри з тією ж Сербією — по краях безальтернативні Родрігес і Відмер, а в центрі Аканджі та Елведі, якого змінив Фабіан Шер. У центрі поля Джака та Фройлер – два стовпи надійності швейцарців, над якими зіграли Варгас, Соу та Шакірі, якого проти Бразилії змінив Фабіан Рідер. В атаці беззаперечний лідер Емболо.

Як бачимо, склад команди Мурата Якіна був дуже прогнозований. При цьому ми ставили швейцарців на третє місце у групі, але вони перевершили наші очікування та змогли пробитися у плей-офф. Втім як і очікувалося, група виходила дуже рівною, за винятком Бразилії, і кожна з трьох збірних, що залишилися, мала шанси на путівку в 1/8 фіналу до останньої хвилини групового етапу.

Експрес-аналіз гри збірної Швейцарії

За всіх недоліків та переваг збірну Швейцарії по праву вважають середняком як європейського футболу, так і міжнародного. Швейцарія виступила так, як від неї очікувалося її вболівальниками та тренерським штабом. Нічого зайвого та нічого сенсаційного. Головне завдання – вихід у плей-оф – виконано, але тепер не гріх і зачепитися за щось більше.

Швейцарія є досить закритою командою, яка любить повозитися з м'ячем, але не більше, ніж суперник. У всіх трьох матчах її показник володіння м'ячем був близьким до 50%.

Команда Якіна створює небагато моментів біля чужих воріт, але клас нападаючого Емболо та інших атакуючих гравців дозволяє ними скористатися в потрібний момент.

При цьому швейцарці дуже добре зривають атаки у центрі поля, тож у кожному матчі їх кількість фолів перевалює за десятку. Далі швейцарці зіграють з Португалією і, дивлячись на це, мають непогані шанси пройти далі, якщо вони знову доведуть свою майстерність в атаці при малій кількості моментів.

Матчі збірної Швейцарії на груповому етапі

24.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР 12:00 Швейцарія 1:0 Камерун 28.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР 18:00 Бразилія 1:0 Швейцарія 02.12.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР 21:00 Сербія 2:3 Швейцарія

Якщо виділяти найкращий матч підопічних Мурата Якіна, то виділимо гру за життя у третьому турі – проти збірної Сербії (3:2). Це була абсолютна рівна гра двох за силою рівних команд, але перемогла та, яка грамотніше використала свої моменти біля чужих воріт. Обидві команди завдали понад 10 ударів по воротах. Було 11 жовтих карток, що говорить про часті сутички та дуелі, в яких ніхто не хотів поступатися. Це був дуже гарний матч із погляду його ціни. Швейцарія поступилася сербам у кількох компонентах гри, але свого досягла, що й говорить про її клас.

Сербія — Швейцарія 2:3

Голи: А. Мітрович, 26, Влахович, 35 — Шакірі, 19, Емболо, 44, Фройлер, 49



Сербія: В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович (Гудель, 53), Павлович — Живкович (Радоньїч, 78), С. Мілінкович-Савич (Максимович, 67), Лукич, Костич — Тадич (Джурічич, 78) — Влахович (Йович, 54), А. Мітрович.



Швейцарія: Кобель — Відмер, Аканджі, Шер, Родрігес — Соу (Фернандес, 68), Фройлер, Джака — Шакірі (Закарія, 69), Емболо (Окафор, 90+6), Варгас (Фасснахт, 83).



Попередження: Мілінкович-Савич, Павлович, Райкович (поза полем), Гудель, А. Мітрович, Міленкович — Відмер, Варгас, Джака, Шер

Стартовий матч із Камеруном (1:0) вийшов дуже непростим, але дуже важливим з погляду боротьби за путівку до плей-оф. У результаті на полі вийшла запекла боротьба за кожен клаптик газону. Лише 15 ударів по воротах на дві збірні — 7 у швейцарців проти 8 у камерунців. У цій зустрічі Зоммер зробив п'ять сейвів, завдяки чому швейцарці змогли зберегти свої ворота сухими та здобули позитивний результат. Ключем до успіху була оборона, що й кажуть оцінки після гри — усі три найкращі гравці у Швейцарії — оборонного плану.

Швейцарія - Камерун 1:0

Гол: Емболо 48.

Швейцарія: Зоммер — Відмер, Аканджі, Ельведі, Родрігес (Комерт, 90) — Джака, Фройлер — Шакірі (Окафор, 72), Соу (Фрай, 71), Варгас (Рідер, 81), Емболо (Сеферович, 71)

Камерун: Онана — Фаї, Кастелетто, Нкулу, Толо — Хонгла (Ондуа, 68), Ум Гуе, Ангісса — Мбеумо (Нгамалеу, 82), Токо-Екамбі (Нкудо, 74), Чупо-Мотінг (Абубакар, 74)

Попередження: Ельведі, Аканджi — Фаї.

Якщо говорити про найгірший матч збірної Швейцарії, то це був результат у зустрічі проти Бразилії. Швейцарці зіграли на своєму пристойному рівні та могли досягти позитивного результату. Саме за результатом – це найгірша гра, а в цілому це був якісний матч від команди Якіна, яка ні в чому, окрім створених моментів, не поступалася потужній Бразилії.

Бразилія — Швейцарія 1:0

Гол: Каземіро, 83



Бразилія: Аліссон — Мілітао, Маркіньйос, Тьяго Сілва, Сандро (Теллес, 86) — Рафінья (Антоні, 74), Фред, Каземіро, Вінісіус — Рішарлісон (Жезус, 73), Пакета (Родріго, 46).



Швейцарія: Зоммер — Відмер (Фрай, 86), Аканджі, Елведі, Родрігес — Фройлер — Рідер (Штеффер, 58), Джака — Соу (Ебішер, 75) — Емболо (Сеферович, 75), Варгас (Фернандес, 58).



Попередження: Фред — Рідер

Найкращий гравець збірної Швейцарії групового етапу

Найкращим гравцем збірної Швейцарії на груповому етапі був воротар Борусcії М Янн Зоммер, який знову довів свою майстерність. 33-річний швейцарець провів два стартові матчі групової стадії турніру. За 180 хвилин він зробив дев'ять сейвів та пропустив лише один гол – від бразильців. Перемога над Камеруном – багато в чому його заслуга.

Завершальний матч групи проти Сербії Зоммер пропустив через хворобу. Його замінив Грегор Кобель, який не дуже впевнено виглядав у рамці воріт, тому Швейцарія буде явно сподіватися на свого першого номера.

Найкращий бомбардир та асистент збірної Швейцарії

Найкращим бомбардиром збірної Швейцарії є нападник Брель-Дональд Емболо з Монако, на рахунку якого два забиті м'ячі, у тому числі єдиний та переможний у матчі проти Камеруну. Також по одному голу забили Джердан Шакірі та Ремо Фройлер.

Найкращими асистентами стали четверо футболістів — Джибріль Соу, Сільван Відмер, Рубан Варгас і той самий Шакірі. На їхньому рахунку по одній результативній передачі.

Така різноманітність може говорити про те, що збірна Швейцарії має досить рівну команду без очевидних фаворитів в атакувальному плані, але й про те, що кожен може взяти гру на себе.

Прогноз на плей-оф

У 1/8 фіналу збірна Швейцарії зустрінеться з національною командою Португалії. Команда Фернанду Сантуша не надто переконливо провела груповий етап, але саме вона вважатиметься фаворитом першої стадії плей-оф катарського мундіалю.

Швейцарії потрібно сподіватися на те, що їхній воротар та лідер Зоммер встигне відновитися, а також на те, що її атакуючі футболісти зможуть скористатися своїми моментами попереду.

Між собою збірні Швейцарії та Португалії провели 25 матчів, з яких, на превеликий подив, більше виграли швейцарці — 11 проти 9. Ще п'ять закінчилися нічийними результатами. Якщо говорити про різницю м'ячів, то тут вона рівна – 34 проти 34.