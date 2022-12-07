ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 6 грудня 2022, 21:00.

Збірна Португалії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі впевнено обіграла Швейцарію та вийшла у чвертьфінал.

Команда Фернанду Сантуша відправила у ворота супротивників шість м'ячів, при цьому пропустивши лише раз.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Марокко — Іспанія в 1/8 фіналу ЧС-2022:

Португалія — Швейцарія 6:1

Голи: Рамуш, 17, 50, 67, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 — Аканджі, 58



Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Пепе, Геррейру — Б. Сілва (Невеш, 81), Карвалью, Отавіо (Феліш, 74) — Фернандеш, Рамуш (Роналду, 73), Феліш (Орта, 74).



Швейцарія: Зоммер — Фернандес, Аканджі, Шер (Кемерт, 46), Родрігес — Фройлер (Сеферович, 54), Джака — Шакірі, Соу (Закарія, 54), Варгас (Окафор, 66) — Емболо (Яшарі, 89).



Попередження: Шер, Кемерт