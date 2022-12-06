ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
06 грудня 2022, 22:54
Хет-трик Рамуша допоміг Португалії розбити Швейцарію на шляху до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022
Фернанду Сантуш вирішив зіграти без Кріштіану Роналду в стартовому складі, а молодий гравець йому на заміну віддячив за довіру.
Португалія — Швейцарія, Getty Images
06 грудня 2022, 22:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Португалія — Швейцарія 6:1
Голи: Рамуш, 17, 50, 67, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 — Аканджі, 58
Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Пепе, Геррейру — Б. Сілва (Невеш, 81), Карвалью, Отавіо (Феліш, 74) — Фернандеш, Рамуш (Роналду, 73), Феліш (Орта, 74).
Швейцарія: Зоммер — Фернандес, Аканджі, Шер (Кемерт, 46), Родрігес — Фройлер (Сеферович, 54), Джака — Шакірі, Соу (Закарія, 54), Варгас (Окафор, 66) — Емболо (Яшарі, 89).
Попередження: Шер, Кемерт