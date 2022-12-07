ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник "Фурії Рохи" заступився за тренера після вильоту з чемпіонату світу.

Півзахисник збірної Іспанії Ферран Торрес прокоментував виліт з чемпіонату світу від Марокко.

"Ми не заслужмли на виліт. Ми не змогли реалізувати те, що створили, але я пишаюсь командою — від гравців до тренера.

Команда грала стабільно, а пенальті – це лотерея. Ми їх тренували, але нам не пощастило. Футбол має перед нами борг.

Нам завдала болю поразка, ми збираємося спробувати переконати Бускетса та ветеранів продовжувати. Ми з тренером до смерті", — сказав Торрес для RTVE.

Відео найцікавіших моментів матчу Марокко — Іспанія і серії пенальті дивіться на нашому сайті.