Півзахисник "Фурії Рохи" заступився за тренера після вильоту з чемпіонату світу.
ФЕРРАН ТОРРЕС, GETTY IMAGES
07 грудня 2022, 11:34
Півзахисник збірної Іспанії Ферран Торрес прокоментував виліт з чемпіонату світу від Марокко.
"Ми не заслужмли на виліт. Ми не змогли реалізувати те, що створили, але я пишаюсь командою — від гравців до тренера.
Команда грала стабільно, а пенальті – це лотерея. Ми їх тренували, але нам не пощастило. Футбол має перед нами борг.
Нам завдала болю поразка, ми збираємося спробувати переконати Бускетса та ветеранів продовжувати. Ми з тренером до смерті", — сказав Торрес для RTVE.
Відео найцікавіших моментів матчу Марокко — Іспанія і серії пенальті дивіться на нашому сайті.