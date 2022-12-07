ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Португалії прокоментував перемогу над Швейцарією.

Збірна Португалії напередодні розгромила Швейцарію в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі (6:1), здобувши перепустку до наступного раунду змагань.

Португалія — Швейцарія 6:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Для нападника "європейських селесао" Жоау Феліша звітна зустріч стала черговим матчем зі схвальними оцінками, що були забезпечені одразу двома гольовими передачами з його боку.

Проте на клубному рівні, виступаючи в складі мадридського Атлетіко, 23-річний виконавець не почуває себе настільки ж упевнено під керівництвом Дієго Сімеоне.

Цілком можливо, що вже під час прийдешнього зимнього трансферного вікна ми побачимо Жоау в складі іншого клубу, бо зацікавленість у його послугах висловлює навіть бірмінгемська Астон Вілла.

Проте сам Феліш наразі розмірковує тільки над подальшими виступами за національну команду, про що розповів у коментарі після гри.

"Під керівництвом Фернанду Сантуша ми граємо в зовсім інакший футбол, аніж за Дієго Сімеоне в Атлетіко, тому й емоції від матчів зовсім інакші.

Трансферні чутки щодо мене? Я зараз у Катарі, на чемпіонаті світу з футболу, давайте розберемось із цим іншим разом. Мій агент мені нічого не говорив щодо цього.

Та я й сам не дуже-то й хочу знати, бо повністю зосереджений на справах збірної Португалії", — заявив португальський фахівець.

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Португалії гратиме проти Марокко.