Англія

Помічник Лемпарда проаналізував гру українського захисника.

Колишній захисник Арсеналу, Челсі та збірної Англії, а також нині – асистент Френка Лемпарда в Евертоні Ешлі Коул проаналізував виступи Віталія Миколенка за клуб.

"Раніше Миколенко грав у команді, яка використала низький блок оборони, тому потрібен час, щоб вселити впевненість у гравця. Він повинен знати, що можна сміливо йти вперед, бо потрібен команді в атаці.

Позиція крайнього захисника еволюціонувала. Тепер вони мають не лише захищатись, а й допомагати в атаці. Ми постійно підштовхуємо Миколенка до цього", — наводить слова Ешлі Коула Liverpool Echo.

Цього сезону Миколенко провів 15 матчів в АПЛ за Евертон і не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що Миколенко отримав травму у матчі проти Борнмута.