ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Англії розповів про сенс святкування голу разом із партнером за командою.

Збірна Англії на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі не залишила шансів Сенегалу (3:0).

Англія — Сенегал 3:0 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Перший м’яч на рахунку "трьох левів" опинився завдяки результативному удару півзахисника Джордана Гендерсона, якому асистував хавбек дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем.

Спільне святкування цих двох виконавців викликало хвилю емоцій у вболівальників команди Гарета Саутгейта, тож гравець "джмелів" у підсумку був змушений розтлумачити його зміст на широкий загал.

"Це було абсолютне божевілля. Ми ніколи не обговорювали з Джорданом подібне святкування, чи взагалі навіть можливість того, що я колись віддам на нього гольову передачу.

Очевидно, що зараз ми проводимо багато часом разом, проте ця річ була дійсно божевільною. Мені навіть здалось, що це вже перетворилось на щось культове.

Він тоді підійшов надто близько, тому я був змушений піддатись і подумав: "Нехай, це те, що ми зараз зробимо". Тож я посунувся на нього, він посунувся назустріч мені, проте перебороти його було дуже важко.

Саме тому моя спина на світлинах настільки вигнута, бо я тоді думав: "Ого, оце він жорсткий!". Довелось трохи поступитись позицією та зайняти більш зручне положення.

Це був дійсно видовищний момент, і, я сподіваюсь, він житиме в пам’яті людей ще достатньо довго.

Джордан — завжди найгучніший гравець на полі, що мені в ньому подобається, бо так ти постійно перебуваєш думками в грі. Він узагалі не дозволяє вимикатись ні на мить, і я думаю, що це — найкраща його риса характеру.

Він завжди буде першим критиком, коли ви зробити щось не так, проте й завжди першим, коли ви виконаєте вдалу дію. Його гра проти Сенегалу була неймовірною й мені було приємно знову мати можливість із ним зіграти", — заявив англійський виконавець.

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Англії зіграє проти Франції.