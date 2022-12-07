Ще один лондонський клуб хоче придбати українця.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, GETTY IMAGES
07 грудня 2022, 14:59
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в Вест Гемі, повідомляє Il Giorno.
"Молотобійці" мають намір підписати українського півзахисника в зимове трансферне вікно. Аталанта бажає виручити за Маліновського 16-18 мільйонів євро. Відзначимо, що контракт Руслана з Аталантою розрахований до кінця поточної кампанії, тому ймовірність трансферу в січневе трансферне вікно дуже висока.
Нагадаємо, також на Руслана полює інший лондонський клуб — Тоттенгем.