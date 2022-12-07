Іспанія

"Королівський клуб" не хоче переплачувати за англійця.

Мадридський Реал вибуває з перегонів за півзахисником дортмундської Боруссії Джудом Беллінгемом, повідомляє Marca.

"Вершкові" не збираються платити за 19-річного півзахисника 150 млн євро, тому що, за інформацією джерела, це може порушити економічну стабільність клубу.

Цього сезону у 19-річного півзахисника 9 голів та 3 результативні передачі у 22 матчах за Борусію Дортмунд у всіх турнірах.

Раніше повідомлялось, МЮ вибув з гонитви за Беллінгемом. А головним претендентом н підписання гравця англійської збірної є Ліверпуль.