Італія

Француз вважає, що його зарано списувати з рахунків.

Нападник Мілан та збірної Франції Олів'є Жиру висловився щодо свого майбутнього.

"Я прийшов у Мілан у дуже вдалий час. Клуб дає мені шанси проявити себе, мені потрібний був новий виклик. Попереду в мене кілька років на високому рівні. Я все ще можу проявляти себе на полі.

Зараз я чудово почуваюся в Мілані. Ми вже виграли Скудетто, але не збираємося на цьому зупинятися", – сказав Жиру.

Нещодавно повідомлялось, що невдовзі Мілан продовжить контракт з Жиру.