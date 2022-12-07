Француз вважає, що його зарано списувати з рахунків.
ОЛІВ'Є ЖИРУ, GETTY IMAGES
07 грудня 2022, 14:44
Нападник Мілан та збірної Франції Олів'є Жиру висловився щодо свого майбутнього.
"Я прийшов у Мілан у дуже вдалий час. Клуб дає мені шанси проявити себе, мені потрібний був новий виклик. Попереду в мене кілька років на високому рівні. Я все ще можу проявляти себе на полі.
Зараз я чудово почуваюся в Мілані. Ми вже виграли Скудетто, але не збираємося на цьому зупинятися", – сказав Жиру.
Нещодавно повідомлялось, що невдовзі Мілан продовжить контракт з Жиру.