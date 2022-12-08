Англія

Англієць може змінити клубну прописку.

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Як повідомляє Todofichajes, "містяни" розглядають варіант з продажем Гріліша, який провів не надто успішну минулу кампанію. Кошти, які будуть виручені з продажу, підуть на нові трансфери. Раніше в боротьбу за Гріліша включився Мілан. Але "россонері" розглядатимуть можливість підписання Джека лише якщо будуть вимушені продати Рафаела Леау.

Раніше повідомлялося, що Гріліш розглядає варіант зі зміною клубної прописки через брак ігрового часу.